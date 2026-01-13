Prévisions météo : chaleur en hausse à l’intérieur du pays, ciel progressivement ensoleillé

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié une prévision météorologique à courte échéance couvrant la période du 13 janvier 2026 à 12h00 au 16 janvier 2026 à 00h00.



Selon l’agence, au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera à prédominance nuageuse sur le Nord et le Centre, tandis que sur le reste du territoire, un temps presque ensoleillé sera observé. Toutefois, à partir de la journée du mercredi, le ciel deviendra progressivement ensoleillé sur la presque totalité du pays.



La sensation de chaleur sera davantage marquée à l’intérieur du pays au fil des jours, devenant plus sensible sur les régions centre et Sud avec des valeurs qui pourraient avoisiner les 39°C par endroits.



La sensation de fraicheur nocturne et matinale restera de mise sur l’ensemble du pays.



Les visibilités seront globalement bonnes.



Les vents seront de secteur Est à Nord et d’intensités faibles à modérées sur le pays.