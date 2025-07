Décès de Thierno Ba à Cambérène : sa famille regrette le communiqué de la police et appelle au calme

La famille de Thierno Ba a exprimé son "regret" face au communiqué de la p olice nationale évoquant une "agression sur la plage de Cambérène dans la nuit du 22 juin". Elle tient à "préciser que leur fils, plombier reconnu pour son sérieux, n'est en rien concerné par cette agression.Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la famille décrit Thierno Ba comme "un homme paisible, sans histoire et très émotif". Selon elle, "pris de peur suite à l'irruption des policiers et aux supposés coups de feu tirés en l'air, il se serait jeté dans la mer, mettant en péril sa vie". Elle souligne que quiconque connaît Cambérène sait que "les jeunes y passent traditionnellement des journées et une grande partie de la nuit sur la plage à se divertir".La famille "s'en remet au bon Dieu" et attend les "résultats de l'autopsie" pour comprendre les circonstances exactes du décès. Tout en reconnaissant "la frustration des jeunes", elle les exhorte à "rester calmes et accepter la volonté divine, comme l'enseigne Seydina Limamou Laye", référence spirituelle majeure dans la communauté Layène.Thierno Ba sera inhumé ce mardi à 17 heures.