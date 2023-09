Décès de l’acteur Jean Paul D'Almeida : les circonstances de l’accident

On en sait peu plus sur le décès de Jean Paul D'Almeida, ce dimanche à Dakar. Le jeune acteur du cinéma sénégalais a perdu la vie suite à un accident de la circulation survenu à hauteur du collège Sacré-Coeur ( Dakar), il y a quelques jours.



Une source de PressAfrik est revenu sur les circonstances de l’accident qui a ôté la vie au jeune acteur à Marodi ( une maison de production). « Il était dans un taxi et un camion les a heurté. Malheureusement, il était assis derrière et s’en est sorti avec de graves blessures », informe notre interlocuteur. Jean Paul D’Almeida succomba à ses blessures quelques jours plus tard.



Pour rappel, le défunt, de père d’origine béninoise et de mère Bissau-guinéenne, est né et a grandi à Dakar. Il a joué dans plusieurs séries sénégalaises dont Yaay2.0

.