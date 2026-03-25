Décès de la Tiktokeuse Khady Sow : son mari placé en garde à vue, des perquisitions menées à son domicile

La Tiktokeuse Khady Sow, enceinte de sept (07) mois et figure influente du commerce en ligne, a brutalement perdu la vie le vendredi 20 mars, à la veille de la célébration de la fête de l’Aïd el-Fitr, communément appelée Korité au Sénégal.



Selon le quotidien Libération, l’hôpital général Idrissa Pouye (Ex Cto) a réalisé une autopsie, dont les résultats n’ont pas été communiqués. Cependant, le mari de la défunte a été convoqué et placé en garde à vue suite à l’enquête ouverte par le commissariat central de Guédiawaye (banlieue de Dakar). Dans la journée du mardi 24 mars, une perquisition a même été menée au domicile du couple, où les enquêteurs sont repartis avec les téléphones de la défunte.



Les premiers témoignages sur la mort de Khady Sow



Kadhy Sow serait décédée d’un «malaise», alors qu’elle ne souffrait d’aucune pathologie connue, selon le quotidien Libération, qui cite des proches de la famille. Le vendredi 20 mars, informés du décès, le père de Khady Sow et plusieurs membres de la famille se sont rendus sur place, mais le corps avait déjà été transporté à la morgue. «Son mari nous a simplement expliqué qu’elle avait fait un malaise avant de rendre l’âme», soutiennent-ils.



Quelques heures avant son décès, Khady Sow aurait même "préparé le dîner et a longuement échangé au téléphone avec sa mère jusque tard dans la nuit", confie une autre proche.



Alors que les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, les proches de la défunte sont partagés entre «violences conjugales», «jalousie maladive» du mari et «mort naturelle». Reste à la justice de trancher.