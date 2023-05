Décès du Khalife de Ndiassane : Macky Sall rend hommage à un « sage pétri d’humilité »

Le président Macky Sall a réagi au décès survenu ce mardi à l’hôpital principal de Dakar, Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta, Khalife général des khadr, à Ndiassane. Le chef de l’Etat a rendu hommage à un « sage et un homme de savoir, pétri d’humilité ».



« Le Sénégal vient de perdre un guide religieux d’une grande dimension, Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta, Khalife général des khadr, à Ndiassane. Je rends hommage à un sage et un homme de savoir, pétri d’humilité. Mes condoléances attristées à la famille Khadr et à toute la Ummah islamique », a twitté le président Sall.