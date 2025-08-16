Décès du Pr Abdou Salam Fall : Macky Sall salue la mémoire d’un éminent socio-anthropologue

Attristé par cette perte, Macky Sall a exprimé sa peine sur Facebook.

“Je suis peiné d’apprendre le décès du Pr Abdou Salam Fall de l’UCAD, membre de l’Académie nationale des sciences et techniques. Je salue sa mémoire et rends hommage à son parcours de socio anthropologue émérite. Mes condoléances émues à sa famille et à la communauté universitaire. Paix à son âme”.

Membre de l’Académie nationale des sciences et techniques, le Pr Abdou Salam Fall était une figure majeure des sciences sociales en Afrique

Il est le fondateur et coordinateur du Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (LARTES) de l’IFAN, devenu une référence sur le continent et un outil d’aide à la décision.

Abdou Salam Fall a également contribué à structurer la formation doctorale sur le développement au sein de l’École doctorale ETHOS, inspirant et encadrant plusieurs générations de chercheurs et d’enseignants.

