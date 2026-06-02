Daroul-Khaïry en deuil : les Chérifs Mamina et Sidi Bouya Aïdara rappelés à Dieu le même jour

La communauté religieuse de Daroul-Khaïry, dans le département de Bignona (sud), est plongée dans la tristesse après le rappel à Dieu, le même jour, de Chérif Mamina Cheikh Chamsidine Aïdara et de son frère cadet, Chérif Sidi Bouya Aïdara. Ces deux figures de la famille chérifienne se sont éteintes, le 31 mai 2026, suscitant une vive émotion parmi les fidèles et les disciples.



Quatrième khalife général de la famille chérifienne de Daroul-Khaïry, Chérif Mamina avait succédé en août 2024 à son frère, Chérif Mouhamed Fadel Aïdara, plus connu sous le nom de Bounéné « Moussé ». Tout au long de son magistère, il s’est inscrit dans la continuité de l’œuvre spirituelle et éducative héritée de ses prédécesseurs.



Reconnu pour sa sagesse, sa discrétion et son attachement au « tarbiya », l’éducation spirituelle et morale, il a consacré une grande partie de sa vie à l’enseignement du Saint Coran et à l’encadrement des disciples. Son engagement en faveur de la formation des jeunes et de la transmission des valeurs islamiques a marqué plusieurs générations.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, sous son khalifat, Daroul-Khaïry a poursuivi sa mission d’enseignement religieux et de préservation de l’héritage légué par le fondateur de cette lignée spirituelle, Chérif Cheikh Chamsidine Ould Cheikhna Cheikh Mahfouz.



La disparition simultanée de Chérif Mamina et de son frère Chérif Sidi Bouya constitue une perte considérable pour la famille chérifienne et pour l’ensemble de la communauté musulmane sénégalaise. Leur héritage spirituel et éducatif demeure toutefois vivant à travers les générations qu’ils ont formées et inspirées.