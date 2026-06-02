Décès du Pr Moustapha Kassé : El Malick Ndiaye salue la mémoire d’un «homme de savoir» et un «chercheur rigoureux»

Éminent économiste et enseignant-chercheur de renom pendant près d’un demi-siècle, le professeur Moustapha Kasse est décédé, lundi 1er juin, à Dakar. Moins de 24 heures après cette disparition, El Malick Ndiaye, ancien Président de l’Assemblée nationale, a salué la mémoire d’un «homme de savoir» et un «chercheur rigoureux», sur ses réseaux sociaux.



«En cette épreuve difficile, nous rendons hommage à un homme de savoir, dont la rigueur intellectuelle, l’engagement académique et la contribution exceptionnelle à la réflexion économique ont profondément marqué le monde universitaire et scientifique. Le Pr Moustapha Kasse laisse l’image d’un universitaire respecté, d’un chercheur rigoureux et d’un intellectuel dont les travaux continueront d’inspirer plusieurs générations d’étudiants et de chercheurs», a écrit le député du parti au pouvoir.



Pr Moustapha Kasse, un des premiers agrégés de sciences économiques du CAMES, a été doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



La levée du corps du défunt a eu lieu, ce mardi 2 juin 2026, à 11 heures (GMT), à la morgue de l'hôpital Fann de Dakar. L'inhumation suivra à Touba.