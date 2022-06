Décès du journaliste Mamadou Moustapha Sarr: levée du corps prévue ce jeudi à 10 h

Le journaliste Mamadou Moustapha Sarr n'est plus. Il est décédé hier-mercredi des suites d'une courte maladie. Administrateur du site Toutinfo.net et chef du desk Économie du Journal « L’INFO », Mamadou Moustapha Sarr est présenté par la plupart des ses confrères comme quelqu'un de "courtois et surtout disponible".



La levée du corps de Mamadou Moutspaha Sarr ( 42ème Promotion du CESTI ) est prévue ce jeudi à 10 heures à la mosquée de l'Unité 3 des Parcelles Assainies. L'enterrement se fera à Touba et les condoléances seront reçues à Kaolack.



PressAfik présente ses sincères condoléances à la famille de Mamadou Moustapha Sarr, à ses collègues, et à toute la presse sénégalaise.