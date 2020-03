Décès du journaliste Mamadou Ndiaye Doss

Le journaliste Mamadou Ndiaye Doss de la Sen TV n’est plus. Il a été rappelé à Dieu ce dimanche 22 mars 2020 des suites d’une longue maladie.



La rédaction de PressAfrik présente ses plus sincères condoléances à sa famille, au Groupe D-Media et à toute la presse sénégalaise.