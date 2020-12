Décès du magistrat Cheikh Tidiane Diallo, procureur de la Cour d'Appel de Thiès

La magistrature sénégalaise est en deuil avec le décès de Cheikh Tidiane Diallo, Procureur de la Cour d’Appel de Thiès. Décès survenu hier à Dakar à la suite d’un AVC qui l’avait longtemps cloué au lit. Il a été inhumé en fin de soirée à Thiès aux côtés de sa défunte mère. L’homme est crédité d’un brillant parcours dans la magistrature sénégalaise. Cheikh Tidiane Diallo a été Directeur des affaires criminelles et du Sceau avant d’être promu secrétaire général du ministère de la Justice. Il occupera ensuite le poste de Procureur général près la Cour d’Appel de Thiès à la place de Babacar Albert Gaye, à la retraite depuis cinq mois.



Cheikh Tidiane Diallo a été désigné par ses pairs du Conseil supérieur de la magistrature, par la voie de la consultation à domicile. Décrit par un de ses anciens collaborateurs comme un homme « entier, rigoureux, travailleur, social mais aussi très à cheval sur le règlement », C T Diallo est né le 12 juin 1953 à Dakar et a été juge d’instruction au Tribunal régional de Saint-Louis pendant deux ans. En 1983, il est juge au tribunal régional de Kaolack. En 1986, il est vice-président du Tribunal régional de Kaolack et cumule ce poste avec celui de Président du tribunal du travail. En 1988, Diallo préside le Tribunal régional de Diourbel.



En 1991, sous Djibo Ka, il intègre le ministère des Affaires étrangères comme directeur de cabinet. Cheikh Tidiane Diallo continuera à cheminer avec Djibo Ka dont il a été le directeur de cabinet au ministère de l’Intérieur. Par la suite, le défunt a occupé les fonctions de conseiller à la Cour d’Appel de Dakar, de Président de chambre à la Cour d’Appel, de directeur de cabinet du ministre de la communication Me Aïssata Tall Sall, puis encore directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, le général Mamadou Niang. Il fut aussi le directeur de l’Administration pénitentiaire (DAP). Il a été remplacé à ce poste en 2015 par le colonel Daouda Diop. Père de Mohamed Diallo Président du Parti URV, Cheikh Tidiane Diallo a été enterré hier à Thiès, rappelle le journal Le Témoin.