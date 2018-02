Décès du médecin de l’équipe nationale: Les anciens «Lions» témoignent

« C’est toujours difficile de perdre une icône. C’était quelqu’un de vivable, très chaleureux et ouvert, et surtout un bon docteur qui maitrise son sujet. C’est une grosse perte pour tout le football sénégalais. Je prie pour le repos de son âme et que Dieu l’accueille au Paradis. Je l’ai côtoyé en sélection junior et sénior. Lors de mon premier match en équipe nationale, il m’a parlé en me disant : « Petit, talentueux. Libère-toi et joue. Si tu te libère, tu vas gagner ta place. » Depuis ce jour, ces mots me rappelle de cette icône. Nous avions gagnés contre le Mozambique (6-1) en 1995 et il m’avait parlé et rassuré. », a indiqué le coach de Jarraf.