Décès par Covid-19 de 3 membres d’une même famille: le quartier des défunts dévoilé

On en sait un peu plus sur les trois (3) membres d’une même famille décédés de Covid-19 au courant de ce mois de janvier. Selon des sources de PressAfrik, les défunts habitaient à côté du collègue Sacré-Cœur.



Il s’agit de deux (2) sœurs et un frère, âgés entre 60, 61 et 63 ans. Ils ont choppé le virus après avoir participé à un mariage célébré à Dakar au moment où les rassemblements sont interdits en raison de la hausse des cas de contamination.



Selon leurs proches, l'un est décédé le 13 janvier, l'autre, 5 jours plus tard, le 18 janvier et le dernier est mort ce mardi 26 janvier à Dakar.