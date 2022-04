Décès tragique de Astou Sokhna à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga: trois missions du ministère de la Santé sur place

Alors que le décès de Astou Sokhna à la maternité de l’Hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga continue de susciter la colère et l’indignation des Sénégalais, le ministère de la Santé et de l’Action sociale est sorti de son mutisme pour informer, via un communiqué, avoir envoyé trois missions d’inspection sur place pour situer les responsabilités.



« La première mission est une mission d’inspection administrative conduite par l’inspection interne dudit Ministère. La deuxième mission, composée de la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant, de la Direction des établissements publics de santé et de la Chaire de gynécologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, est chargée de faire l’audit technique du décès de la patiente », note le document parvenu à PressAfrik.



Qui ajoute: « la troisième mission, conduite par la Directrice générale de l’Action sociale, s’est rendue à Louga pour apporter à la famille de la défunte, l’accompagnement psychosocial nécessaire ».



Le ministère de la Santé de souligner qu’au-delà « de connaître les circonstances du décès, est de situer les responsabilités et de prendre les mesures appropriées ».