Décès tragique de Lamine "Sen P'tit Gallé"

Lamine, jeune talent révélé par l’émission Sen P’tit Gallé, a tragiquement perdu la vie dans des circonstances encore non élucidées. Très apprécié du public sénégalais pour sa voix et sa personnalité, il laisse derrière lui une communauté sous le choc.



La nouvelle a été confirmée par Ngoné Ndour, productrice et organisatrice de l’émission. Profondément bouleversée, elle a partagé son chagrin et sa colère dans un message publié sur Instagram : « Sama boy bi ndaysan… Il y a un grave problème de sécurité dans ce pays. Xalébiu ndaw gnu ray ko comme ça », a-t-elle écrit, dénonçant l’inaction face à la recrudescence de la violence qui touche de plein fouet la jeunesse sénégalaise.