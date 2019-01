Décision de Macky d'aider les victimes de Namora : celles d'Agir Immo crient à la discrimination

La géniale escroquerie de Namora

En septembre 2009, lors d’un séjour du Président Abdoulaye Wade aux Etats-Unis, une interpellation capte son attention. En effet, les émigrés sénégalais vivant au pays de l’oncle Sam lui ont fait part d’une arnaque dont ils ont été victimes : ils ont remis toutes leurs économies à la société immobilière Namora, contre la promesse qu’ils auront un toit qui tarde à leur être livré plusieurs mois après le délai convenu.



Touché, Wade a appelé illico presto Amadou Bâ, le directeur des impôts d’alors (actuellement ministre des Finances) pour lui donner l’instruction de bloquer toute l’activité de Namora en attendant d’y voir clair.

Instruit par le président de la République, son directeur de cabinet, Habib Sy, a touché Namora par fax pour lui demander ses états financiers complets et une description fiable de l’état d’avancement des travaux.



Mais on ne sait par quel miracle, Alioune Badara Badiane, promoteur du projet Namora, est passé entre les mailles du filet. Des années après, les dégâts excèdent toutes les proportions imaginables. Des milliers de Sénégalais établis en France, en Italie et aux Etats-Unis, ou adhérents aux coopératives d’habitats du Sutsas, de la Cotecna, d’Aabri, des ICS, de l’Onas… ont versé des milliards à Alioune Badara Badiane qui leur avait promis des maisons qui devaient leur être livrées à partir de 2009 et qui ne sont toujours pas sorties de terre.

Rien que les adhérents du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) ont versé plus de 3 milliards de francs cfa à Namora pour la construction de milliers de villas. Aabri, regroupement de travailleurs de diverses structures (Asecna, Aviation civile, Aéroports du Sénégal, Météorologie…), a donné près de 200 millions. Les ICS ont déposé 150 millions, l’Onas 100 millions, et la Cotecna 200 millions. Inquiets, les dirigeants de cette dernière entreprise ont rencontré ceux de Namora.



Agir Immo, condamné à payer... mais rien

Deux ans avant le scandale de Namora, est né celui de l'agence Agir Immo. Cette agence immobilière doit 2,5 milliards de FCfa à plus de 1.000 personnes vivant au Sénégal et à l’extérieur ayant versé de l’argent, de 2007 à 2013, pour obtenir un toit. Le directeur d’Agir Immo, Abdoulaye Youssou Diagne, a été déclaré coupable par la justice et condamné à payer 3 milliards Fcfa de dommages à ses victimes. Jusqu'à présent, ces dernières n'ont pas reçu un centime de cet escroc.



Scac Afrique, plus de 7000 personnes escroquées

C'est en 2017, que le Collectif des souscripteurs à l'agence immobilière Scac Afrique a entamé la bataille médiatique pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, la très grosse arnaque foncière dont ils ont été victimes en 2009. Plus de 7000 victimes, soit plus de 30 000 familles dans le désarroi total après avoir cru à la société immobilière qui leur avait assuré l'octroi de terrains se trouvent à Thiès, Kaolack, Fatick, Diourbel, Saint-Louis…