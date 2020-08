Décision de confier les CI, CP et CE1 aux enseignants titulaires du CAP: les syndicalistes tirent sur le ministre Mamadou Talla

"Dans le souci d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages", le ministre de l'Education nationale vient de mettre en oeuvre de nouvelles stratégies. En effet, Mamadou Talla a décidé, à travers un arrêté ministériel, de confier désormais "la prise en charge efficace" des premières classes (CI, CP et CEI) aux enseignants titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique (Cap). Une décision qui a mis dans tous leurs états les syndicalistes pour qui, les critères de choix du chef de département de l'Éducation ne visent qu'à semer la zizanie dans leurs rangs.



Abdou Faty, Sels/Authentique : "le ministre ne connaît rien de la réalité; cette façon, de classifier les enseignants est impertinente "

Selon le syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (Sels/A). cette façon, de classifier les enseignants est impertinentes". "Le ministre ne connaît rien de la réalité, sur le terrain et dans la pratique, on n'a jamais senti une différence dans la gestion des classes, parce qu'on a un Cap, un Cep ou qu'on est volontaire. Cette façon, de classifier les enseignants est impertinente. Au niveau de l'enseignement, nous avons l'habitude de dire à nos camarades qui ont le Cap qu'ils ont le certificat à la paresse", a déclaré le Secrétaire général du Sels/A.

" Ce sont plutôt nos collègues qui sont des contractuels, qui n'ont pas encore le Cap et qui travaillent dur pour avoir ce diplôme, qui sont les plus motivés. La plupart des enseignants, qui ont le Cap dorment sur leurs lauriers. Le ministre gagnerait à consulter les partenaires sociaux. Nous pensons que ces gens, calfeutrés dans leurs bureaux, ne savent pas ce qui se passe réellement dans l'école sénégalaise. Je pense que la motivation et la volonté des enseignants suffisent, parce qu'ancienneté ne rime pas avec expérience", ajoute le secrétaire général du Sels/A.



Dame Mbodj :"cet arrêté est une honte pour toute la corporation. Il sème la zizanie dans nos rangs."

Du côté du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire Authentique (Cusems/A), la décision de Mamadou Talla n'est pas bien accueillie, non plus. De l'avis du Secrétaire général dudit syndicat, cet arrêté sème la discorde au sein des enseignants. "Depuis qu'on a confié ce Ministère à Mamadou Talla, je ne cesse de dire qu'il n'a ni l'étoffe, ni l'épaisseur de gérer le département de l'Éducation et de la Formation. Et cette décision vient conforter mes propos. Il n'a pas les compétences requises, pour diriger ce département et cet arrêté est une honte pour toute la corporation. Cet arrêté sème la zizanie dans nos rangs", fulmine Dame Mbodj.