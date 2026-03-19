Décision de la CAF contre le Sénégal: La FSF contre-attaque et saisit le TAS pour « défendre le talent des Lions »

S’appuyant sur une lecture des règlements, Abdoulaye Fall a balayé toute éventualité de voir le sacre des Lions de la Teranga s'envoler par des voies administratives. Pour lui, la légitimité de la victoire est indiscutable car elle émane de la performance athlétique. « Nous savons pertinemment que sur le plan du droit, le Sénégal ne peut pas perdre ce match sur tapis vert et on ne peut pas retirer ce titre au Sénégal », a-t-il martelé.



Le président de la FSF a tenu à rappeler que l'honneur du pays est engagé : « Le Sénégal restera debout et va légitimement défendre cette victoire qu'on a acquise sur le terrain avec le talent de nos joueurs. »

Pour porter cette riposte, la Fédération passe à l'offensive juridique internationale. « On a donné mandat à nos avocats de poursuivre cette procédure au niveau du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) », a annoncé le président Fall. Interrogé sur les moyens mis en œuvre, il a révélé l'existence d'un collectif d'experts : « Il y a un pool d'avocats qui a été constitué, composé d'avocats sénégalais, africains et aussi... donc on a des avocats sur le plan international qui nous accompagnent. » La composition complète de ce collectif devrait être official.



Abdoulaye Fall n’a pas dévoilé ses cartes concernant les arguments juridiques de fond qui seront présentés. « Franchement, je ne voudrais pas quand même évoquer les détails de la procédure. Ça, il faut me comprendre, on ne peut pas quand même aller dans le détail de la procédure », a-t-il tranché.



Enfin, concernant l'éventuelle obligation de restituer le trophée au Maroc en attendant l'arbitrage final, le patron de la FSF a choisi une posture de respect des instances : « Nous, on va se conformer aux dispositions statutaires et réglementaires de la CAF. Toute notre action s'inscrit dans ce cadre-là. » La bataille pour le titre se déplace désormais des pelouses vers les bureaux du TAS, où le Sénégal compte bien faire valoir son droit.