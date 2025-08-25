Décision de la Cour suprême: Pape Malick Ndour fustige “l’hypocrisie” du pouvoir

“ La Cour suprême vient de rendre une décision défavorable à l’opposition. Aucun cri, aucun murmure, seulement le respect dû aux juges. Mais demain, si cette même Cour prononce une décision défavorable au régime actuel, ce seront des cris, des murmures, des insultes, des accusations de partialité, des slogans enflammés”, a-t-il écrit sur Facebook.

Et d'ajouter : “Deux poids, deux mesures : quand la justice contrarie l’opposition, elle est implacable, irréprochable, digne ; quand elle contrarie le pouvoir, elle devient soudain vendue, manipulée, corrompue, élément du système”.

Selon lui, une “telle attitude révèle l’hypocrisie et l’incohérence de ceux qui ne respectent la justice que lorsqu’elle sert leurs intérêts”. Or, dit-il, la “vraie démocratie se mesure à la capacité d’accepter le droit, même quand il nous est défavorable”.

L’ancien ministre Pape Malick Ndour a réagi au rejet de la requête introduite par Barthélémy Dias. Pour lui, la décision de la Cour suprême met en lumière une contradiction flagrante du régime actuel.