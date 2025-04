Décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative : « Il n’y a qu’un seul vainqueur : les victimes », Moundiaye Cissé

Depuis le délibéré du Conseil constitutionnel sur le recours des députés de l’opposition concernant la loi interprétative proposée par Amadou de Pastef, les partis politiques se disputent la victoire. Invité ce dimanche 27 avril 2025 dans l’émission Face au Jury sur Pressafrik TV HD, Moundiaye Cissé, acteur de la société civile et directeur de l’ONG 3D, a livré son point de vue sur la question.



Selon le coordonnateur du COSCE,« il n’y a qu’un seul vainqueur dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Et ce n’est ni le parti au pouvoir ni l’opposition, mais plutôt les victimes. »



Il a précisé, « ces victimes, ce sont celles et ceux qui ont perdu leurs commerces, leurs maisons, leurs voitures, ou encore un proche. Ce sont eux les véritables bénéficiaires de cette décision. Quant aux acteurs politiques, chacun peut jubiler de son côté ou revendiquer la victoire. C’est leur droit. »



Pour Moundiaye Cissé, « ce qui importe, c’est qu’il n’y ait pas d’impunité. Et c’est cela qui nous intéresse, nous, société civile : que tous les coupables, quel que soit leur camp, soient traduits en justice, et que ceux à qui l’on a causé du tort puissent porter plainte. Il n’est donc pas utile de sombrer dans le triomphalisme ou la fanfaronnade. L’essentiel est que les coupables qu’ils aient commis des meurtres, des actes de torture, ou des assassinats répondent de leurs actes. »