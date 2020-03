Décision du ministre de la Justice de suspendre les auditions: des réajustements ont été apportés à l’issue d’une réunion

A la suite, de la mesure prise par le ministre de la Justice, Me Malick Sall de suspendre toutes les audiences des cours et tribunaux pour trois semaines, en raison du coronavirus, une réunion d’urgence a été tenue lundi à la Cour d’appel de Dakar pour apporter des réajustements.



Il a été décidé que les audiences du Tribunal de flagrants délits de Dakar continueront. Cette rencontre d’urgence a vu la participation, entre autres, du secrétaire général de la Cour d’Appel, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, les présidents des Tribunaux de grande instance.



Pour éviter un engorgement de la prison et s’éviter une potentielle minuterie au sein de la Prison de Rebeuss, il a été décidé de maintenir les audiences du tribunal des flagrants délits de Dakar. Seuls les prévenus, les juges et les avocats prendront part aux audiences qui seront publiques, mais restreintes.



Autre sujet débattu lors de la réunion, la gestion des déférés au parquet qui ne pourra pas être entassés à la cave pendant trois semaines. Il a donc été demandé d’éviter ce confinement dans l’antichambre du maître des poursuites.