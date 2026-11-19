Dre Natalie Callis, fondatrice de LYQOR et membre du conseil d'administration de la Fondation IRESSEF, lance au Sénégal l'Initiative de recherche sur l'intelligence humaine en collaboration avec la Fondation IRESSEF Souleymane Mboup.



Ce partenariat international vise à analyser la manière dont le jugement humain, l'intégrité des décisions et la responsabilité évoluent sous l'effet de la pression, de la fatigue ou de l'incertitude dans des environnements intégrant l'intelligence artificielle, notamment dans la santé, l'éducation, la recherche et le leadership.



S'appuyant sur sa théorie du leadership sans filtre et sur la gouvernance de l'intelligence humaine, la porteuse du projet entend explorer la capacité des personnes à mobiliser leurs acquis lorsque les circonstances se durcissent. « Nous avons passé des décennies à étudier les connaissances, les réalisations et les comportements humains. Mais nous avons moins étudié ce qui se passe en interne lorsque la pression commence à affecter leur capacité à utiliser leurs connaissances », a déclaré la Dre Callis.



L'essor des outils d'aide à la décision basés sur l'IA dans les hôpitaux, les universités et les organisations renforce l'enjeu du contrôle humain et de la redevabilité. « L'intelligence artificielle n'a pas créé le problème du jugement humain, mais elle a accéléré la nécessité de le comprendre et de le maîtriser », a souligné la Dre Callis, précisant qu'il importe de vérifier si les responsables gardent la capacité d'évaluer, de remettre en question les recommandations et d'assumer leurs choix sous contrainte.



Au Sénégal, la Fondation IRESSEF, présidée par le virologue Pr Souleymane Mboup, contribuera à structurer ce chantier en facilitant l'identification des priorités scientifiques, des chercheurs, des partenaires universitaires et des financements.



À ce stade initial, les parties prenantes doivent encore définir les questions de recherche prioritaires, les modalités de partenariat et les ressources nécessaires avant le lancement d'études spécifiques soumises aux approbations institutionnelles.