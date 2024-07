Déclaration de patrimoine : Birahim Seck interpelle le Conseil constitutionnel

Dans le Communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est félicité de l’acquittement par le Président de la République lui-même et l’ensemble du Gouvernement de leurs obligations de déclaration de patrimoine. Ces déclarations ont été respectivement reçues au Conseil Constitutionnel et à l’OFNAC, dans les délais impartis, à savoir trois (3) mois après la prise de fonction. Par conséquent, le PM a demandé aux Ministres de veiller au respect scrupuleux de cette exigence, par les responsables assujettis, placés sous leur tutelle.



Réagissant à cette réflexion du Premier Ousmane Sonko, Birahim Seck du Forum civil a posté un message et non des moindres sur son compte X.

Le message de monsieur Seck sonne comme quelqu'un qui est resté sur sa fin par rapport à une préoccupation. "L'information sur la déclaration de patrimoine des assujettis présents au Conseil des ministres du 10 juillet 2024 est appréciable. Cependant, le Conseil constitutionnel n'a pas encore fourni au public l'information relative au patrimoine du Président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko", a affiché Birahim sur son compte X.