Déclaration de patrimoine de Diomaye : “il est clair que c’est dirigé contre Amadou Ba” (Assane Samb, journaliste analyste politique)

Hier par le biais d’un communiqué de presse, Bassirou Diomaye, candidat de la coalition Diomaye président a fait part de sa décision d’effectuer une déclaration de patrimoine cette semaine. Et il a invité Amadou Ba, candidat de la coalition BBY et tout autre “candidat qui a eu à gérer des emplois publics et ayant été fonctionnaires à faire de même”. Cette décision de Bassirou Diomaye, selon le journaliste et analyste politique Assane Samb, a une visée politique et met la pression sur le candidat de BBY. “Il est clair que c’est dirigé contre Amadou Ba. Il (Diomaye) a commencé par dire que c'est un corrompu, en quelque sorte. Maintenant, s’il dit qu’il va faire une déclaration de patrimoine. C’est une façon de dire à Amadou Bâ de faire de même, de montrer qu’il est non seulement riche mais qu’il est illégalement et illégitimement riche”, fait remarquer l’analyste politique.





Cette déclaration de patrimoine, pense encore le journaliste Assane Samb, ne relève d’aucun caractère juridique et contraignant de la part des candidats. “La déclaration de patrimoine, elle n’est rien à ce stade. De toute façon, ils vont le faire le jour où ils seront élus président”.





Enfin, poursuit, l’observateur politique, “c'est juste une démarche politique de la part de Diomaye allant dans le sens d’enfoncer son adversaire politique. Cette déclaration ne va pas se faire à l’OFNAC, organe habilitée à attester la véracité des pièces”.