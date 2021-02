Découverte d’armes blanches à l’Ucad : Le Directeur du Coud met en garde les étudiants

Le Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar opère une stratégie pour mettre fin aux violences constatées dans le campus social. Maguette Sène a fait saisir des sabres, gourdins, ciseaux, des machettes, marteaux et barres de fer dans la chambre des étudiants.



Les agents en charge de la sécurité du temple du savoir, ont ainsi reçu l’ordre du Directeur Maguette Sène pour se lancer dans le processus de démantèlement des armes. Sadio Ndiaye et son équipe ont fouillé et trouvé dans les chambres des étudiants, des marteaux, sabres, gourdins, barres de fer, machettes et des ciseaux.



Dans un communiqué rendu public, le directeur du COUD et ses coéquipiers ont expliqué le véritable sens de leur plan d’action. Ils jugent dangereux l’usage d’armes par des étudiants, pouvant menacer la paix sociale, dans le campus universitaire. Selon eux, ces étudiants « violent le règlement intérieur des campus sociaux du COUD et des lois en vigueur du Sénégal ».



Par Conséquent, Maguette Séne mets en garde les étudiants, et prend toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l’introduction d’armes blanches dans tous les campus mis à sa responsabilité.



Selon le communiqué, des requêtes seront adressées aux autorités pédagogiques afin de sanctionner sévèrement ‘’les auteurs des pratiques incriminés’’.



L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar fait face à nombreuses violences entre étudiants du parti au pouvoir et ceux de l’opposition, depuis la visite de Ousmane Sonko, accusé de « viols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort ». L’opposant s’y était rendu pour voir ses militants blessés lors d’une manifestation, en son soutien, le 8 février. Face à cette situation, le directeur du COUD a initié le programme « zéro arme blanche à l’UCAD ».