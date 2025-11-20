Décrets adoptés dans l’Éducation : le G7 satisfait mais exige des réponses sur le “passif social”

Le G7, qui regroupe les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation, a salué l’adoption en Conseil des ministres du projet de décret modifiant le décret n°2006-392 du 27 avril 2006 et complétant le décret n°77-987 du 14 novembre 1977 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l’Enseignement. Les syndicats exhortent toutefois l’État à aller plus loin, notamment en signant le décret portant relèvement de l’âge de la retraite.
Le secrétaire général du Saemss, El Hadji Malick Youm, s’est félicité de cette avancée, même si elle arrive selon lui tardivement. « Le gouvernement a fait un pas, certes, mais d’autres dossiers sont directement liés à la signature de ces décrets. Il s’agit entre autres de la revalorisation des pensions de retraite des décisionnaires », a-t-il déclaré.
Il a également rappelé que la question du passage de l’âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans reste entière, tout comme celle concernant l’accès des décisionnaires aux imputations budgétaires.
Youm a insisté sur le fait que, malgré l’adoption de ces textes, plusieurs préoccupations inscrites dans ce qu’on appelle le “passif social” attendent toujours des solutions concrètes.
Le syndicaliste a par ailleurs dénoncé « la lenteur » avec laquelle le gouvernement a réagi, estimant que l’exécutif n’agit que sous la pression des mouvements de grève. « Cela montre que les autorités semblent attendre que les syndicats perturbent l’école pour bouger. Il est temps d’en finir avec ces anciennes pratiques que nous ne comprenons plus », a-t-il regretté.
Concernant la suite du plan d’action, El Hadji Malick Youm annonce un retour vers la base. « Pour le moment, nous allons soumettre ces décrets à la base pour une évaluation objective. Des assemblées générales ont été tenues partout dans le pays ; nous allons donc revenir vers nos camarades pour discuter des perspectives de lutte dans les prochains jours », a-t-il conclu.
