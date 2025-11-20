Décrets adoptés dans l’Éducation : le G7 satisfait mais exige des réponses sur le “passif social”

Le secrétaire général du Saemss, El Hadji Malick Youm, s’est félicité de cette avancée, même si elle arrive selon lui tardivement. « Le gouvernement a fait un pas, certes, mais d’autres dossiers sont directement liés à la signature de ces décrets. Il s’agit entre autres de la revalorisation des pensions de retraite des décisionnaires », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que la question du passage de l’âge de départ à la retraite de 60 à 65 ans reste entière, tout comme celle concernant l’accès des décisionnaires aux imputations budgétaires.

Youm a insisté sur le fait que, malgré l’adoption de ces textes, plusieurs préoccupations inscrites dans ce qu’on appelle le “passif social” attendent toujours des solutions concrètes.

Le syndicaliste a par ailleurs dénoncé « la lenteur » avec laquelle le gouvernement a réagi, estimant que l’exécutif n’agit que sous la pression des mouvements de grève. « Cela montre que les autorités semblent attendre que les syndicats perturbent l’école pour bouger. Il est temps d’en finir avec ces anciennes pratiques que nous ne comprenons plus », a-t-il regretté.

Concernant la suite du plan d’action, El Hadji Malick Youm annonce un retour vers la base. « Pour le moment, nous allons soumettre ces décrets à la base pour une évaluation objective. Des assemblées générales ont été tenues partout dans le pays ; nous allons donc revenir vers nos camarades pour discuter des perspectives de lutte dans les prochains jours », a-t-il conclu.

Le G7, qui regroupe les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’éducation, a salué l’adoption en Conseil des ministres du projet de décret modifiant le décret n°2006-392 du 27 avril 2006 et complétant le décret n°77-987 du 14 novembre 1977 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l’Enseignement. Les syndicats exhortent toutefois l’État à aller plus loin, notamment en signant le décret portant relèvement de l’âge de la retraite.