Défaite face à la France : le message d’espoir du Président Bassirou Diomaye Faye aux "Lions"

Le Président Bassirou Diomaye Faye a réagi à la défaite du Sénégal face à la France (3-1), ce mardi, lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a tenu à encourager les « Lions », estimant qu’ils disposent des ressources nécessaires pour se relancer dans la compétition.



« Nos Lions s'inclinent face à la France pour leur entrée en lice à la Coupe du monde, au terme d'une rencontre disputée, où ils n'ont jamais cessé d'y croire », a écrit le président de la République.



Il s’est toutefois montré confiant quant à la capacité de réaction de l’équipe nationale : « Une Coupe du monde se joue sur la durée, et ce groupe a les ressources pour rebondir. La Nation reste pleinement à vos côtés », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.



Le chef de l’État a enfin invité les « Lions » à se tourner vers leur prochaine rencontre avec la même détermination et le même engagement : « Place au prochain match, avec la même envie et la même foi. Allez les Lions ! »