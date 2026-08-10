Dalifort : un individu interpellé avec près de 300 comprimés psychotropes

Le Commissariat d’arrondissement de Dalifort-Foirail a présenté au parquet un individu pour détention et trafic présumés de substances psychotropes sans autorisation médicale.



Selon la Police nationale, le mis en cause a été interpellé lors d’une opération de sécurisation menée à Bountou Pikine. Les policiers l’ont repéré alors qu’il était en possession d’un sac jugé suspect. Une fouille a permis de découvrir plusieurs comprimés, dont 216 de Talodol, 56 de Tapentadol ainsi que 15 comprimés blancs dont la nature n’a pas encore été identifiée.



Interrogé sur la provenance de ces produits, le suspect aurait reconnu qu’ils lui avaient été remis par un tiers afin de les acheminer vers l’intérieur du pays.



Il a été présenté au parquet pour les suites judiciaires de cette affaire.