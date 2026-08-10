AfroBasket U18 masculin : le Sénégal affrontera Madagascar en quarts de finale

Le tableau des quarts de finale de l’AfroBasket masculin U18 Abidjan 2026 est désormais connu. Après leur qualification, les Lionceaux du Sénégal seront opposés à Madagascar, le jeudi 13 août 2026 à 15h30 GMT, au Palais des Sports de Treichville.



Cette rencontre s’annonce décisive pour les jeunes Sénégalais, qui tenteront de décrocher leur ticket pour les demi-finales de la compétition.



Les autres quarts de finale mettront aux prises le Mali et la Tunisie, la Côte d’Ivoire et l’Égypte, ainsi que le Cameroun et le Tchad, tous programmés le jeudi 13 août.



Le Sénégal devra donc franchir l’obstacle malgache pour poursuivre son parcours et rester en course pour le titre continental.