Dakar : Moustapha Guirassy magnifie l'engagement communautaire lors de la graduation de « Médina zéro échec »

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a salué ce dimanche la mobilisation de la communauté en faveur de la réussite scolaire. L'autorité s'exprimait lors de la septième édition de la cérémonie de graduation du programme « Médina zéro échec », initié par Abdourahmane Diallo à travers l’association Nouvelle orientation unitaire de la Médina (NOUM).



Saluant cet engagement citoyen mené « malgré des moyens limités », le ministre a déclaré que « l’éducation doit dépasser le stade des discours pour devenir une véritable conviction traduite par des actions concrètes ». Moustapha Guirassy a invité à réorienter les efforts vers la formation des enfants et a rappelé sa vision globale de la réussite : « L’excellence ne peut pas être seulement scolaire ». Il a appelé les jeunes à développer la discipline, la générosité, la résilience et le sens des responsabilités.



Le programme « Médina zéro échec » organise des cours de renforcement pour les élèves de CM2, de troisième et de terminale, tout en récompensant les lauréats. Le secrétaire général de NOUM, Khadim Kane, a rappelé que « lorsqu’une nation investit dans son école, elle investit dans son avenir », tout en exhortant les élèves non retenus à ne pas assimiler une contre-performance à un échec personnel. De son côté, la représentante des lauréats, Seynabou Ndong, a salué l’accompagnement des parents, enseignants et bénévoles. La rencontre s'est achevée par la remise de distinctions aux meilleurs élèves des classes d'examen.