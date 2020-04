Déféré de paiement des impôts pour certaines entreprises : la DGID informe que la mesure est effective

La Direction générale des impôts et domaines informe les usager que la mesure consistant à accorder un déféré du paiement des impôts jusqu'au 15 juillet 2020 est effective.



Cela concerne les particuliers et petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 100 millions FCFA. Et aussi les entreprises évoluant dans les secteurs les plus impactés par la pandémie du coronavirus, à savoir le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, le transport de personnes, l'éducation, la culture, l'agriculture et la presse, quel que soit le niveau du chiffre d'affaires. (Voir document)