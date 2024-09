Déficit budgétaire et hausse de la dette en 2023, le Sénégal compte sur les hydrocarbures pour 2024

Le ministère des Finances et du budget, à travers le « Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2023-2024 », a présenté une évaluation de la gestion des finances publiques pour l'année 2023 et les projections pour l’année 2024. À en croire les informations contenues dans le rapport parvenu à PressAfrik, « la dette publique a considérablement augmenté en 2023. L'encours de la dette de l'administration centrale a atteint 13 772,8 milliards FCFA, représentant 73,7% du PIB, en hausse par rapport aux 68,2% de 2022. Cette augmentation est largement due à la combinaison des dettes extérieure et intérieure, qui ont respectivement progressé de 13,1% et 31,1%. Le service de la dette publique extérieure s'est élevé à 1 144,5 milliards FCFA, représentant 29,3% des recettes budgétaires. »



Toutefois, « en 2023, l'État sénégalais a réussi à mobiliser 3 845,6 milliards FCFA de recettes sur une prévision de 4 096,4 milliards FCFA, atteignant ainsi un taux de recouvrement de 94%. Les recettes fiscales, principales sources de revenus pour l'État, se sont élevées à 3 312,4 milliards FCFA, suivies de 231,3 milliards FCFA provenant d'autres recettes non fiscales et 124,2 milliards FCFA en dons. La baisse de 1% des recettes totales, soit environ 43,78 milliards FCFA, est attribuée à une réduction des produits financiers », lit-on sur le document.



Exécution des dépenses



Selon les informations fournies par le ministère des Finances et du Budget, « les dépenses publiques ont atteint 5 048 milliards FCFA à la fin de 2023, marquant une augmentation de 30,97 milliards FCFA par rapport à 2022. Cette hausse est en partie due à une augmentation des intérêts sur la dette publique, qui ont bondi de 49% pour s'établir à 567,9 milliards FCFA, et des rémunérations des salariés du secteur public, qui ont augmenté de 15% ».



En revanche note le rapport, « les dépenses liées aux transferts courants ont diminué, passant de 1 362,48 milliards FCFA en 2022 à 1 147,67 milliards FCFA en 2023 ».



Perspectives pour 2024



En 2024, les finances publiques sénégalaises continueront d'être influencées par plusieurs facteurs, note le document. Celui-ci précise que « la mobilisation des recettes sera renforcée par l'exploitation imminente des ressources pétrolières et gazières, avec des prévisions de croissance à 7,3% du PIB pour l'année à venir. » Cependant, le poids des dépenses, en particulier liées au service de la dette et aux subventions énergétiques, pourrait alourdir le déficit budgétaire, obligeant l'État à adopter des mesures de régulation budgétaire rigoureuses.





En somme, la gestion des finances publiques du Sénégal en 2023 a été marquée par des défis considérables, mais aussi par des efforts importants pour maintenir la stabilité budgétaire. Le gouvernement entend poursuivre ces efforts en 2024, tout en se préparant à profiter des retombées positives de l'exploitation des ressources énergétiques.