Déficit budgétaire, problèmes d’électricité et d’approvisionnement en eau : Saes UADB réclame un audit financier de l’université

La coordination du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) de l’université Alioune Diop de Bambey (UADB) a organisé une assemblée générale suivie d’un point de presse pour dénoncer le déficit budgétaire et le manque d’infrastructures, des problèmes d’électricité et d’approvisionnement en eau. Des problèmes qui se répercutent sur le fonctionnement de l’université. Les membres du syndicat réclament un audit financier de l’université Alioune Diop de Bambey.



L’assemblée générale de la coordination Saes de l’université Alioune Diop de Bambey s’est réunie pour examiner les problèmes structurels qui plombent l’institution universitaire. L’assemblée s’est penchée essentiellement sur deux points : le déficit budgétaire structurel et le manque criard d’infrastructures.



« Ces problèmes se répercutent sur le fonctionnement de l’université, notamment sur le déroulement des enseignements qui se font de façon exécrable. Nous notons une persistance des problèmes d’électricité et d’approvisionnement d’eau dans le campus, mais aussi un problème d’accès à internet », a expliqué Pr Lat Sow, président de la coordination Saes-UADB.



La coordination Saes de l’université Alioune Diop, consciente également de la gravité de la crise financière, poursuit-il, exige un « audit financier, comptable et administratif de l’UADB. Elle requiert ainsi de l’Etat du Sénégal de prendre toutes les dispositions nécessaires pour combler le déficit budgétaire afin de régler définitivement le retard sur le paiement des salaires au niveau de l’université Alioune Diop ».

La coordination exige de l’Etat du Sénégal un « plan infrastructurel d’urgence pour la construction de bâtiments pédagogiques et administratifs autonomes pour chaque Unité de formation et de recherche (UFR) et chaque institut ».



La coordination Saes de l’université Alioune Diop de Bambey interpelle les « autorités universitaires et étatiques sur leur responsabilité quant aux prochaines perturbations qui découleraient de ce type de manquement ».