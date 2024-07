Déficit d'enseignants : Moustapha Guirassy prône un recrutement par académie

Le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy veut un recrutement des enseignants par académie. Dans un entretien accordé à l’Agence de Presse Sénégalaise, il a affirmé ce besoin dans le but de juguler les nombreux départs enregistrés dans certaines académies de l’éducation, notamment dans les zones rurales.



« Il nous faut revoir notre politique des ressources humaines (RH) pour permettre peut-être des recrutements par académie. On serait plus sûr de fixer les enseignants, parce qu’ils seraient à ce moment recrutés selon les besoins des différentes zones », a-t-il notamment indiqué.



Pour lui, ce serait la meilleure façon de « fixer les enseignants » sur le déficit criant d’enseignants. Le ministre précise que les « nouvelles autorités sont en train déjà de rationaliser le mouvement national, dû au mouvement départs-arrivées qui crée beaucoup de problèmes ».



Un besoin qu’il n’a cependant pas chiffré, mais le plus important pour lui, c’est « aller dans le sens du recrutement pour réduire ce déficit d’enseignants ».