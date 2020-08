Déguerpis de Colobane : des mécaniciens fustigent l’attitude du ministre de l’Urbanisme

Des mécaniciens et commerçants installés à côté du pont Colobane, manifestent leur mécontentement contre le Ministre de l’Urbanisme. Ces mécaniciens et vendeurs de pièces détachées déguerpis de leur lieu de travail, dénoncent l’attitude du ministère de l’Urbanisme et parlent d’une perte estimée à plusieurs millions de F CFA.



« Ils sont venus ici à 3h du matin, et ont pris tous nos bagages sans aucun avertissement, sans aucune somation. Nous savons tout ce qui est derrière. Depuis plus de 20 ans, nous sommes là. On attend cette période de la pandémie pour nous faire ça. On nous a confinés depuis trois mois, sans aucune aide, et venir comme ça nous déguerpir. Ce n'est pas normal », martèle leur porte-parole.



Selon lui, cet déguerpissement leur a coûté des pertes de plusieurs millions de F CFA. « Nous empruntons de l’argent à des banques que nous devons rendre. S’ils veulent des déguerpissements, ils ont vu le rond-point comment il est. Pourquoi ne pas aller là-bas ? Partout où se trouvent les mécaniciens, ils sont ciblés. C’est l’Etat même qui bloque tout avec ses promesses non tenues. Nous interpellons directement le président de la Répubilque Macky Sall », dit-il.