Déguerpissement des marchands ambulants : Le Cdimas annonce une marche le 28 novembre prochain

Le collectif pour la défense des intérêts marchands ambulants du Sénégal (Cdimas) a annoncé une marche pacifique le 28 novembre 2025, lors de leur conférence de presse organisé le 18 novembre 2025 à Sandaga. Cette marche a pour but de contester la décision jugée « unilatérale » du ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, visant à déguerpir les marchands ambulants.
A cette occasion, le collectif a exprimé toute son indignation face aux déguerpissements constatés dans la capitale et à l’intérieur du pays dont ses membres sont victimes. Mais toutefois, les marchands ambulants qui étaient présents à cette rencontre se disent prêts à discuter avec le ministre de l’Intérieur. Ils l’invitent à surseoir aux opérations de déguerpissements et à ouvrir des voies de discussions avec eux.
Selon les informations du journal L’Observateur, ils ont aussi rappelé à Bamba Cissé que les déguerpissements à l’encontre des marchands ambulants sont contraires aux promesses du Premier ministre.
