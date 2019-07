Délégation de service public de la zone Nord: la SDE et l'OFOR signent ce lundi un contrat à Diamniadio

L’Office des Forage Ruraux (OFOR) et la Sénégalaise Des eaux Rural (SDER) vont procéder, ce lundi 08 juillet 2019 à la signature de contrat pour la Délégation de Service Public (DSP) de la zone Nord qui regroupe les régions de Louga, Saint Louis et Matam. La cérémonie aura lieu au Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à la sphère ministérielle de Diamniadio en présence du Ministre Serigne Mbaye THIAM.



Cette signature intervient dans le cadre de la réforme de l’hydraulique rurale à l’issue d’un appel offres dont l’objectif est d’améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux attentes des populations et des autorités sénégalaises.



La Sénégalaise Des Eaux Rural qui est une filiale de la SDE va exploiter les deux DSP de Louga, Saint-Louis/Matam qui représentent la partie la plus importante des Délégations de Service Public de l’OFOR avec 544 ouvrages répartis sur 93 communes et plus de 2000 villages polarisés. La SDE pourra bénéficier du professionnalisme et du savoir-faire de la SDE qui ont permis de faire du secteur de l’hydraulique urbaine du Sénégal une référence en Afrique et dans le monde avec des résultats remarquables.



Le Sénégal est d’ailleurs l’un des rares pays africains à avoir atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les zones rurales concernées par cette nouvelle délégation de service pourront bénéficier de l’expérience avérée de la SDE.



Pour rappel, la Sénégalaise des Eaux assure l'exploitation et la gestion du service public de l'eau potable en milieu urbain au Sénégal depuis 1996. Elle a été mandatée par l'État du Sénégal à la suite de la restructuration du sous-secteur de l'hydraulique urbaine sur la base d'un Contrat d'Affermage. Avec plus de 1 200 collaborateurs sénégalais, la SDE approvisionne plus de 7 millions de consommateurs (soit 3 fois plus depuis qu’en 1996) chaque jour à travers des branchements individuels et des bornes fontaines.

En 2018, la SDE a remporté le prix « Water Utility of the Year » remis devant 850 professionnels des secteurs d’eau et d’électricité. La SDE est membre de l'Association Africaine de l'Eau (AAE), de l'International Water Association (IWA) de la Fédération Mondiale des Opérateurs Privés de Services d'Eau (AQUAFED) et du Conseil Mondial de l'Eau (WWC).



Quant à L’Office des forages ruraux (OFOR), c'est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle technique du Ministère chargé de l’Eau et de l’Assainissement et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.