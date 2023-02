Délibéré du procès des 31 patriotes: 28 relaxes et 3 condamnations

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu, ce lundi, son verdict dans l’affaire des 31 membres de Pastef les patriotes, arrêtés le 16 février 2023 à Dakar, lors du procès pour "diffamation" opposant leur leader Ousmane Sonko au ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang,



Rendant son délibéré, le juge a relaxé les vingt huit (28) patriotes. Les trois (3) autres prévenus ont été condamnés à un mois assorti de sursis.



Il s’agit de Mohamed Konaté, Joseph Diatta et Amadou Badiane qui ont été tous reconnus coupables d’avoir participé à une "manifestation non déclarée."