Délinquance juvénile au Sénégal: Plus de 6.000 jeunes font l'objet d'une éducation surveillée

La cellule genre et équité du ministère de la Justice a procédé jeudi à la remise de dons au centre polyvalent de Thiaroye. Au cours de cette cérémonie, l’inspectrice de la protection sociale de l’Education Surveillée Oulèye Sy a fait une révélation de taille. Puisqu’elle renseigne que plus de 6.000 jeunes sont accueillis au niveau de l’Education Surveillée et parmi eux, les 305 sont en conflits avec la justice, rapporte « L’As ».