PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
États-Unis: l'administration Trump va mettre fin au statut de protection temporaire favorable aux Somaliens

Aux États-Unis, la semaine prochaine, l'administration Trump va mettre fin au statut juridique de protection temporaire appelé « TPS » qui permet à 1 100 Somaliens de vivre et travailler sur place. Le département américain de la Sécurité intérieure justifie cette décision par l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Quatre Somaliens et deux associations qui défendent les droits des migrants ont porté plainte, car elles considèrent « irrégulière » cette procédure.



Aux États-Unis, selon le groupe juridique Muslim Advocates, la fin de la protection pour les migrants somaliens est « du racisme déguisé en politique d'immigration ». Les plaignants jugent cette décision inconstitutionnelle car elle s'appuie - selon eux - sur des préjugés, et non sur une évaluation objective de la situation dans le pays. Pour eux, les conditions en Somalie ne sont pas remplies pour que les migrants puissent y revenir en sécurité. En effet, les combats continuent entre les forces somaliennes et les militants Al-Shabaab.

« Déchets et personnes à faible QI »
La plainte cite aussi une série de déclarations du président américain, qui a ridiculisé les Somaliens, les qualifiant de « déchets et de personnes à faible QI ». En décembre 2025, Donald Trump avait déclaré qu'il voulait les renvoyer « d'où ils venaient ». 

African Communities Together, la plus grande association qui défend les immigrés africains aux États-Unis, mène aussi d'autres procédures judiciaires pour défendre les ressortissants Camerounais, Éthiopiens et Sud-Soudanais, près de 12 000 en tout, concernés par la fin du statut de protection temporaire. Une fin pour le moment suspendue, le temps que la procédure judiciaire aboutisse ; ce qui peut durer plusieurs mois voire plusieurs années.
RFI

Mercredi 11 Mars 2026 - 10:36


