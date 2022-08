Délocalisation de l'hôpital Le Dantec : les exigences de la Ligue sénégalaise des droits humains

La délocalisation de l’hôpital Le Dantec en raison de sa reconstruction inquiète plus d’un. Après la plainte annoncée par le président de Sos consommateur, Me Massokhna Kane pour « mis en danger de la vie d’autrui », c’est autour de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) d'hausser le ton pour le bien des malades. Elle exige le respect de la dignité humaine, des droits des patients et des travailleurs, dans un communiqué.



D’emblée, la LSDH rappelle que : « selon les Nations Unies, l’Etat a le devoir de garantir la bonne santé des populations en assurant une bonne prestation sanitaire dans ses services publics hospitaliers ».



Ainsi, elle exige que « tous les malades qui ne trouveront pas de place dans leur lieu de transfert soient automatiquement pris en charge en urgence ».



Mieux, l’organisation veut que : « les malades qui sont dans des états critiques soient absolument transférés par ambulance et non laissés seuls à leurs accompagnants pour les acheminer dans des conditions qui peuvent leur être fatales ».



Pour le cas des travailleurs de l’hôpital Le Dantec, elle demande « au Directeur de l’Hôpital de veiller à ce que les employés ne soient pas envoyés en chômage technique pour servir de prétexte à leur licenciement ».



Elle lance un appel « au gouvernement et au ministre de la santé en particulier de veiller à ce que le plan de redéploiement des services et personnels, soit respecté dans une démarche inclusive avec tous les acteurs ».