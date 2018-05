Délocalisation des matchs contre USO : Mbaye Diouf Dia et Saliou Samb refusent

Le championnat national de football tire à sa fin et jusqu’à présent USO n’a pas encore rencontré Mbour PC et Stade de Mbour. La Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) avait cru trouver une solution en programmant les matchs des clubs de Mbour contre l’USO au mois de juin prochain. Mais, c’est peine perdu. Car, selon Mbaye Diouf Dia, président de Mbour PC ces matchs ne se joueront que lorsque certaines conditions soient remplies.



Il explique : « nous avons dit que tant que le Président (de la République) n’a pas reçu les familles et que les familles reviennent à Mbour de manière apaisée, je crois que les matchs ne peuvent pas se jouer. Maintenant, si le Stade (de Mbour) accepte que les matchs se jouent à Mbour, nous suivrons. Mais, si le Stade décide de ne pas jouer cette année contre Ouakam ou délocaliser les matchs nous nous alignerons sans aucun doute ».



Il poursuit sur les ondes de la Rfm: « le terrain (de Toubab Ndialaw) a été homologué par la Fifa pour les matchs amicaux, mais, ça n’a pas été homologué par la Fédération sénégalaise de football (Fsf). Ce que je peux dire c’est que Mbour PC ne jouera jamais sur un terrain non homologué. C’est-à-dire, nous ne nous déplaceront jamais. »