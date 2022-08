Délocalisation du centre d’hémodialyse à l’aéroport de Yoff: le hangar des pèlerins prêt pour accueillir les malades

Le hangar des pèlerins de l’aéroport militaire de Yoff, qui avait servi lors de la pandémie du Covid-19, est de nouveau en service pour héberger le centre d’hémodialyse de l’hôpital Aristide Le Dantec.



D’après le journal « Le Quotidien », le matériel médical pour le centre d’hémodialyse, et l’équipement ont déjà été transporté sur place. L’Association des hémodialysés avait informé dans un communiqué que les premiers soins au hangar des pèlerins sont attendus le 24 août, au plus tard le 25 août.



Vingt-deux (22) box en cabines individuelles, une caméra de surveillance, des télévisions sont prévus dans le hangar des pèlerins.



Pour rappel, le centre d’hémodialyse (plus l’oncologie-pédiatrie) est l’un des deux services de l’hôpital Aristide Le Dantec, qui a été officiellement fermé hier pour des travaux de reconstruction, qui seront les derniers à déménager. Toutefois, ils vont rester fonctionnels à Le Dantec le temps de finaliser les installations dans les sites de recasement.