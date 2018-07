Demande de liberté des "Thiantakones" : la famille de feu Bara Sow crie au complot et menace de …

«Les autorités judiciaires préparent l’opinion à la libération de seize thiantakones», à déclaré la famille de Bara Sow, une des victimes du double meurtre de Madinatoul Salam, qui crie au complot. Mais, selon leur porte-parole, «ils ne se laisseront pas faire.



«On a noté des développement dans le dossier de Madinatoul Salam qui inquiètent toute notre famille. Il se trouve que notre frère a été lâchement assassiné à Madinatoul Salam et enterré de manière ignoble. Depuis lors nous croisons nos doigts et attendons que justice soit rendue. A notre grande surprise, nous avons appris que les co-accusés de Béthio Thioune font une grève de la faim pour demander leur libération », a indiqué Ousmane Sow.



Le porte-parole de la famille de prévenir qu’ils : « ne comptent pas l’accepter». Se faisant dans la menace, il a précisé sur la Rfm que si «les autorités veulent la paix dans ce pays, elles n’ont qu’à appliquer la loi».



Les seize présumés-meurtriers observent depuis près d’une semaine une grève de la faim pour dénoncer la durée de leur détention préventive et réclament un procès. Les médias rapportent que certains d’entre eux ont tenté de se suicider pour se faire entendre.