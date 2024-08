Demande de rendez-vous à VSF Global - Recrutement des enseignants : Guy Marius Sagna adresse six (06) questions écrites au gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a adressé jeudi, six (6) questions écrites au Gouvernement. Elles concernent la demande de rendez-vous à VSF Global, la situation des travailleurs des centres d'appels, le recrutement des titulaires de Master d'enseignement en math, PC et SVT de la FASTEF.



Le député de la coalition Yewwi Askan wi ( mouvance présidentielle ) a déposé une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire relative à la situation des travailleurs des centres d'appels.



Mieux, il a adressé une question écrite adressée au gouvernement sur "la corruption dans la procédure de demande de rendez-vous à VSF Global pour l'obtention de visa

Les sénégalais voulant voyager sont fatigués par la corruption qui gangrène la procédure d'obtention de rendez-vous pour les demandes de visa à VSF Global".



Il a informé que systématiquement et pour toutes les destinations les Sénégalais se plaignent. "Certains ont payé 100.000 FCFA, d'autres 300.000 FCFA quand ce n'est pas 500.000 FCFA pour l'obtention d'un rendez-vous par VFS", a-t-il renseigné.



Concernant les passeports diplomatiques détenus par les députés qui leur permet de voyager dans plusieurs pays sans avoir besoin de demander de visa, M. Sagna de constater pour le dénoncer, "S'ils sont mis dans ces conditions c'est pour défendre le peuple africain du Sénégal. Et parmi les difficultés de ce peuple africain du Sénégal : la forte corruption pour l'obtention de rendez-vous".



il a révélé : "C'est devenu un secret de polichinelle : les demandes de rendez-vous sont achetés jusqu'à près d'un million de francs CFA".



Il a poursuivi : "Celles et ceux qui cherchent un visa pour voyager, vont sur le site et souvent voient: "pas de rendez-vous disponible". Et très souvent immédiatement quelqu'un vous propose de payer une somme d'argent pour avoir le même rendez-vous. Et quand vous payez, vous l'obtenez immédiatement".



M. Sagna d'inviter le gouvernement à "mettre un terme aux gangs de la vente des rendez-vous pour les demandes de visa".



Il a indexé le VSF Global, chargé de recevoir les demandes de visa. " Plusieurs victimes pensent que des membres de ces gangs de commercialisation des rendez-vous pour les demandes de visa travaillent et/ou sont en intelligence avec les employés d VFS Global", a-t-il regretté.



Avant de demander les autorités à "mettre le holà à cette corruption dont sont victimes les demandeurs de visa".



Avec sa collègue député Oulimata Sidibé, Guy Marius Sagna a déposé une question écrite adressée au gouvernement relative à la route Brin à Bandial (commune de Enampor) et la route Dialang à Kaguitt (commune de Nyassia), calvaires des populations.



Il a aussi interpellé Ousmane Sonko, Premier ministre et son équipe, "sur les 19 étudiants en master soins infirmiers, option anesthésie-réanimation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans bourse depuis juillet 2023".



"Il y a 19 étudiants en master soins infirmiers, option anesthésie-réanimation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui sont sans bourse depuis juillet 2023. Est-ce le Fonds Mondial qui n'a pas versé ces bourses ou est-ce l'État du Sénégal qui a détourné les bourses de ces étudiants ? ", s'est-il interrogé.



Il a jouté, "Leurs camarades recevant leurs bourses de Momentum eux reçoivent leur bourse de 150.000 FCFA tous les mois depuis le début de leur formation.

Que se passe-t-il?"



Deux autres questions écrites ont été adressés au gouvernement : l'une sur la Situation des travailleurs à SÉCURIPORT SÉNÉGAL, et l'autre sur le recrutement des titulaires de Master d'enseignement en math, PC et SVT de la FASTEF.