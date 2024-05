Demandes de visas : le collectif des demandeurs sénégalais de regroupement familial exprime son cri de cœur face aux lenteurs

Le Collectif des demandeurs sénégalais de regroupement familial s’indigne de la lenteur administrative dans la délivrance de visas accordé par le consulat de France au Sénégal. Il a exprimé sa «profonde préoccupation et indignation » face à cette « lenteur excessive du consulat de France au Sénégal dans le traitement des demandes de visas».



Selon le document parvenu à la rédaction de PressAfrik, ce 30 mai, cette lenteur résulte d’une « inefficacité administrative » qui a des « répercussions graves sur la vie des familles, causant des souffrances psychologiques et matérielles considérables ».



Ainsi, le collectif remarque par ailleurs que cette situation « sépare des enfants de leurs parents, des conjoints de leurs partenaires », créant ainsi «des foyers brisés et des vies en suspens». Elle plonge « les familles concernées dans une incertitude permanente, aggravée par l'absence de communication claire de la part du consulat ».



Ensuite, ces longues attentes rappelle le collectif crée des conséquences « humaines désastreuses » sur le plan financier et humain. C’est pourquoi, il appelle « les autorités françaises à prendre des mesures urgentes pour améliorer la situation ».



Pour se faire, le collectif a suggéré un ensemble de solutions allant du « renforcement des effectifs consulaires pour augmenter le personnel dédié au traitement des demandes » à la « réduction des délais d'attente ». Ce qui va optimiser les procédures.



Le collectif exige aussi le « respect des délais de traitement des dossiers de regroupement familial », dans une « communication transparente pour tenir les demandeurs informés de l'état de leur dossier et des raisons des éventuels retards ».



Puis, le collectif considère que le « droit au regroupement familial est protégé par plusieurs conventions internationales, notamment la Convention européenne des droits de l’homme » et par conséquent son « non-respect par le consulat de France au Sénégal constitue une violation des droits fondamentaux des familles ».



Enfin, le collectif exhorte les « autorités françaises à agir rapidement et de manière décisive pour rectifier cette situation inacceptable car les familles sont dans des situations intenables ».