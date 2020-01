Démantèlement d’un réseau d’exploitation illicite d’or : 25 personnes arrêtées à Kédougou

Vingt-cinq (25) individus qui exploitaient un site d’orpaillage clandestin à Tourokhoto, dans l’arrondissement de Sabadola, dans la région de Kédougou, proche des frontières du Mali et de la Guinée, ont été arrêtés. Le réseau composé de Sénégalais, de Maliens et de Burkinabé, a été démantelé par la Gendarmerie de la localité.



Selon L’Observateur, les pandores ont réussi leur coup après avoir exploité des renseignements reçus. Au cours d’une perquisition du site, les hommes en bleu ont mis la main sur dix-huit (18) extracteurs de sable, quatorze (14) motopompes, cinq (5) motos, sept (7) cycles et un (1) camion.



Arrêtés le samedi 25 janvier dernier, les malfrats sont toujours à la brigade de gendarmerie de Sabadola avec leur arsenal en attendant leur déferrement. L’enquête suit son cours.