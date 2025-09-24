Démantèlement d’un réseau de fraude documentaire à Tambacounda : neuf interpellations à Kidira

La Section de Recherches de Tambacounda a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité organisée. Le mercredi 17 septembre 2025, une opération ciblée a permis le démantèlement d’un réseau spécialisé dans la confection et la vente de fausses cartes internationales de transport public de marchandises.



Le réseau, basé à Kidira, localité stratégique de transit, était en grande partie animé par des syndicalistes du secteur du transport. Les investigations ont révélé que chaque carte falsifiée était écoulée à 25 000 francs CFA, générant des profits substantiels pour ses instigateurs.



Au terme de l’opération, neuf (9) individus ont été interpellés et placés à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes.