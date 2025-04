Démantèlement de sites d’orpaillage clandestins à Bambarding : quatre interpellations et des saisies importantes

Les opérations de sécurité se poursuivent dans la zone militaire n°4, menant au démantèlement de deux nouveaux sites d’orpaillage clandestin à Bambarding, dans la région de Kédougou, plus précisément dans la zone de Falémé.



Dans une publication sur son compte X, la DIRPA (Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises) a annoncé l’interpellation de quatre orpailleurs, tous originaires de pays voisins. Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de 11 motos et de divers matériels utilisés pour ces activités illégales. L’ensemble des objets saisis a été remis à la Gendarmerie de Khossanto pour poursuite des investigations.