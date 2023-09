Démarrage de la collecte de parrainage: les inquiétudes du Dr. Abdourahmane Diouf

Ce vendredi les candidats ou leurs mandataires recevront le modèle de la fiche de parrainage. Dr. Abdourahmane Diouf, candidat déclaré à la présidentielle, a par contre deux inquiétudes à soumettre au ministre de l'intérieur. Il s'agit en premier de l'indisponibilité de l'arrêté qui fixe le montant de la caution et en seconde lieu la méconnaissance du nombre exact d'électeurs contenus dans le fichier électoral.



"Le processus pour la collecte des parrainages est lancé. Nous en prenons acte !La caution aurait dû être fixée dans le même délai que la délivrance des fiches. Cet arrêté n'est pas encore disponible et pose un problème de prévisibilité pour les candidats. Quel est le montant retenu pour la caution ? "S'interroge le président du parti "Awalé".



Dr. Abdourahmane Diouf ne cache également pas son inquiétude sur le nombre exact d'électeurs contenus dans le fichier électoral.

"Le nombre maximum/minimum ont été fixés pour le parrainage. Mais personne, à part l'administration, ne connaît le nombre exact d'électeurs contenus dans le fichier électoral. Nous pouvons faire des projections sur la base des chiffres avancés. Mais il est de la responsabilité du ministre de nous donner les chiffres exacts du fichier électoral révisé et qui justifient les seuils avancés", interpelle t-il sur son réseau social X. Tout en exigeant un processus "électoral transparent à tout point de vue."